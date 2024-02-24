Украина объявила о новых поставках боеприпасов из Европы Кулеба: ЕС поставит Киеву 170 тысяч боеприпасов до конца марта

Фото: МО Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах Евросоюза передать Киеву 170 тысяч боеприпасов. По его словам, это должно произойти до конца марта. Соответствующее заявление Кулеба опубликовал в соцсети Х (Twitter) по итогам разговора с главой дипслужбы Евросоюза Жозепом Боррелем.

Во время нашего сегодняшнего разговора с Жозепом Боррелем подтвердил полную солидарность ЕС с Украиной. Я поблагодарил его за личное руководство и поддержку на протяжении последних двух лет. ЕС принял исторические решения о поставках оружия Украине, введении санкций против России, начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и поддержке формулы мира, — написал глава украинского МИД.

Кулеба выразил надежду на то, что многие улучшения «еще впереди» и Киев будет работать вместе с Европой для их быстрого наступления. Дипломат назвал артиллерийские снаряды абсолютным приоритетом и добавил, что ведется работа над дальнейшим увеличением поставок.

Как заявил ранее глава украинского МИД, Киев заключает соглашения со странами Запада, чтобы его «не кинули». По его словам, те, кто «болтает» об усталости Запада от Украины, якобы подыгрывают «российскому нарративу». Подписание Украиной соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией является доказательством того, что «завтра поток оружия из этих стран не остановится, и не остановится послезавтра и послепослезавтра», констатировал Кулеба.