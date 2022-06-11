Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей Замминистра аграрной политики Украины Высоцкий: Украина лишилась арбузов и черешни из-за потери Запорожья и Херсонщины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина столкнется с дефицитом арбузов и черешни по причине потери Запорожской и Херсонской областей, заявил в эфире канала «Украина 24» первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Он отметил, что по выращиванию арбузов и черешни именно эти регионы являются важнейшими, в Одесской области объемы значительно меньше.

Чиновник добавил, что находящийся под контролем РФ Мелитополь в Запорожской области был на Украине главным центром выращивания черешни.

По бахчевым культурам основные регионы выращивания – это Херсонская и Запорожская область. Выращиваются также бахчевые культуры, арбузы в Одесской области, но там меньше объемы, — заявил он.

Ранее экономист Андрей Мовчан заявил, что даже в условиях вооруженного конфликта на Украине ситуация с продовольствием в стране обстоит лучше, чем в странах Центральной Африки. Он также добавил, что Киев получает гуманитарную помощь, поэтому вероятность голода в стране эксперт оценил как низкую.