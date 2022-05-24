Экономист рассказал, наступит ли голод на Украине Экономист Мовчан счел маловероятным наступление голода на Украине

Киев, Украина / Фото Shutterstock

Даже в условиях вооруженного конфликта на Украине ситуация с продовольствием в стране обстоит лучше, чем в странах Центральной Африки, заявил экономист Андрей Мовчан. Он также добавил, что Киев получает гуманитарную помощь, поэтому вероятность голода в стране эксперт оценил как низкую, пишет Lenta.ru.

Как ни парадоксально, но Украина оказалась в лучшем положении, чем, например, страны Центральной Африки, которые просто бедные и не могут кормить людей. Значительный рост цен на продовольствие в мире создал серьезнейшие проблемы для таких государств, — заявил Мовчан.

По его мнению, поставок продовольствия украинцам хватит как минимум на один год. Экономист также допустил, что Киев может закупать продукты на кредитные деньги или при помощи благотворительных организаций. При этом Мовчан напомнил, что такие страны, как Китай, США, Канада и другие крупные государства уже «распечатывают» стратегические запасы зерна, чтобы избежать продовольственного кризиса.

Политолог Алексей Мартынов ранее отметил, что посевная кампания на Украине провалилась, а Запад уже вывез с Украины зерно после предоставления помощи в размере $40 млрд, такая ситуация может грозить украинцам голодом. По его мнению, западные страны «обворовывает» Украину из-за начала продовольственного кризиса.