Политолог предсказал голод на Украине из-за Европы Политолог Мартынов предсказал голод на Украине

Фото Zamir Usmanov/Global Look Press

Посевная кампания на Украине провалилась, а Запад уже вывез с Украины зерно после предоставления помощи в размере $40 млрд, такая ситуация может грозить украинцам голодом, считает политолог Алексей Мартынов. Политолог считает, что Запад «обворовывает» Украину из-за начала продовольственного кризиса, пишет «ПолитЭксперт».

Это связано не только с боевыми действиями. Они (киевские власти. — NEWS.ru) просто перестали заниматься тем, чем должно заниматься государство. Они не организовали посевные, никто об этом не думает. Логика такая — нам дадут сейчас кучу денег, а мы купим что-нибудь. Может, деньги им и дадут, но их нельзя есть, — уточнил Мартынов.

По его мнению, должностные лица, которые занимаются импортом продовольствия, не заботятся о судьбе других граждан Украины. Мартынов считает, что таким людям важнее всего получить деньги за зерно, которое будут складировать в европейских банках.

В этой истории никто не думает про людей, которые живут на Украине, что будут есть и где возьмут хлеб. Это ведёт к голоду на Украине в первую очередь, — резюмировал Мартынов.

Ранее стоимость пшеницы на европейских рынках достигла €435, побив таким образом рекорд. Это скачок с предыдущего рекорда €422, который был зафиксирован 13 мая. Причинами повышения цены на пшеницу эксперты называют последствия антироссийских санкций.