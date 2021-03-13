Украина хотела начать войну за Крым в 2014 году

https://static.news.ru/photo/1156b740-84b6-11eb-b52f-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в 2014 году при присоединении Крыма к России рассматривал вариант силовой борьбы за полуостров, рассказал замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Виктор Назаров.

По его словам, украинские войска могли взять под контроль основные объекты инфраструктуры, как это было реализовано в Донбассе.

Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна, — сказал он.

Военный рассказал, что этот план отменил глава Генштаба ВСУ Михаил Куцин, аргументируя это тем, что «ситуация и так очень напряжённая, не надо её напрягать ещё больше», передаёт «Крым.Реалии» (издание признано российскими властями иностранным агентом).

Ранее NEWS.ru писал, что украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он заявил, что никогда не забудет о потере Крыма и разберётся с теми, кто создал условия для этого. Политик подчеркнул, что Киев не снимает с повестки вопрос о возвращении Крыма.

Накануне власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма. По словам министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.