У Зеленского нашли более миллиарда долларов на счётах и виллу в Майами

На счетах президента Украины Владимира Зеленского за границей хранится $1,2 млрд. Кроме того, оказалось, что глава государства является обладателем виллы в Майами, сообщает Telegram-канал «Незыгарь». По его данным, такая сумма накопилась благодаря ежемесячным траншам, поступающих на счёт президента от трёх олигархов-«благотворителей».

Регуляторные пополнения рваными траншами по $12-35 млн, приходят по разным каналам, как от Ринаты Ахметовой и Викторы Пинчука через банк First Union Bank и Deutsche Bank, а также Игоря Коломойского с его женевских счетов банка Banque Nationale de Paris, — говорится в сообщении.

Как отмечается, такая сумма накопилась на счёте Зеленского в костариканском банке Dresdner Bank Lateinamerikaзa за последние 36 месяцев. При этом, из крупных покупок у у него значится вилла в Майами за $34 млн, а также восемь комплектов ювелирных украшений Graff за 5.6 млн рублей.

Также утверждается, что на счетах этого банка хранят свои сбережения глава офиса президента Украины Андрей Ермак ($ 56 млн) и оппозиционный лидер Белоруссии Светлана Тихановская ($ 4.5 млн), которая большую часть средств ранее перевела в банк HSBC в лондонский офис.

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle ранее сообщила, что дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и её муж Тимур Кулибаев оказались владельцами четырёх роскошных объектов недвижимости в Германии. По её данным, покупка и реконструкция объектов оценивается более чем в $100 млн.