У России по-прежнему только два союзника

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Мысль Александра III подтвердили позиции членов ОДКБ. Нет, никто не ожидал, что страны, входящие в ОДКБ, пошлют свои батальоны на защиту Херсона. Такое можно требовать только от России, публично возмущаясь, отчего это она не воюет даже не вместе с армянскими частями, а фактически вместо них. Но на активную моральную поддержку рассчитывать в Москве могли ведь?

Между тем, министр союзной Белоруссии Александр Макей, считающийся главным прозападным коммуникатором местной многовекторности, уже заявил, что его республика будет реагировать на проведение и итоги референдумов в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, исходя из своих национальных интересов. Понятно, что у Минска могут быть свои специфические интересы, хотя союзнические отношения предполагают автоматическое совпадение стратегических целей. Между тем, Батька не только не признал до сих пор де-юре Крым частью России (устные полушутливые заявления не в счет), но, вопреки нескольким обещаниям, так и не рискнул посетить полуостров.

Вполне можно предположить, что и после формального включения почти 20% украинской территории в состав России, позиция Александра Лукашенко опять будет крайне выжидательной. На уровне общих демагогических обещаний. Парадокс, однако, будет в том, что Белоруссия станет де-факто и де-юре капризным союзником далеко не всей России. При вхождении Крыма это было еще не так заметно. Однако после включения огромных территорий, размером почти с Францию, союзнические отношения, мягко говоря, потускнеют.

Фото: kremlin.ru Александр Лукашенко

Еще более интересную позицию занимают наши союзники и партнеры из постсоветских стран Средней Азии, которые в обычное время охотно поощряют массовое перемещение в Россию своих граждан, которые затем активно пересылают в свои страны заработанное, стремятся получать российские паспорта в надежде, что и пенсии будут получать российские. Но вот началась наша СВО на Украине. И сразу был заметен отток граждан с двумя паспортами из пределов России. Одно дело — зарабатывать, пользоваться местными социальными благами, рожать в наших больницах. Другое — идти под пули и американские снаряды ради всего этого.

Ну ладно бы это была бы частная позиция из серии «моя юрта с краю». Так и официальные лица Киргизии и Узбекистана напомнили об уголовном наказании за участие в вооруженных действиях третьих стран. Спецслужбы этих государств договорились совместно мониторить граждан, которые согласятся поехать на Донбасс. А депутат киргизского парламента Дастан Бекешев призвал соотечественников с российскими паспортами поскорее вернуться на родину, дабы избежать призыва. В Москве посольство Киргизии, члена ОДКБ, выразило даже озабоченность в связи с инициативой Госдумы призывать под знамена иностранцев, пообещав им упрощенное получение гражданства.

«Союзники» явно не хотели бы, чтобы на них пала тень участия в противостоянии мировому гегемону. Зато параллельно заместитель министра иностранных дел Киргизии Азизбек Мадмаров просит упростить процедуру регистрации для потока гастарбайтеров, наполняющих киргизский бюджет. Еще и очередные кредиты попросят. В этом нет сомнения.

И, как финал, апофеоз — заявление официального представителя МИД Казахстана, подтвердившего приверженность страны-соседки территориальной целостности Украины.

Фото: Болат Шайхинов/РИА Новости

Друзья, как известно, познаются в беде. Но формально связанные с Россией союзными обязательствами государства не чувствуют себя ничем России, щедрой душе, обязанными. Государь император был, к сожалению, во всем прав. Есть, правда, предложения от общественных организаций лишать российского гражданства выходцев из постсоветских стран, которые отказываются проходить военную службу в России. Но пока это только благие пожелания.