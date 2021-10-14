У президента Латвии обнаружен коронавирус

Президент Латвии Эгилс Левитс сдал положительный экспресс-тест на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию латвийского лидера. Состояние здоровья главы государства не уточняется.

В результате полученного положительного теста Левитс отменил запланированную встречу с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, который накануне прибыл в Ригу. Вместо Левитса Кариса встретит спикер Сейма Инара Мурниеце.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил об ужесточении мер в борьбе с коронавирусом. В стране, в которой от смертоносной инфекции вакцинировалось 50% населения, остальным жителям запретят посещать магазины. Политик отметил, что исключением станут только продуктовые магазины. Такое решение принял Совет по кризисному управлению Латвии.

Ещё одной антиковидной мерой стало обязательное ношение масок всеми учениками школ. Кроме того, политик призвал жителей Латвии по возможности перейти на удалённый режим работы.

Накануне в Латвии было зафиксировано рекордное число заболевших COVID-19 за сутки — 2236 новых случаев. За всё время пандемии коронавирус был лабораторно подтверждён у 175 890 жителей страны. Погибли 2836 человек.