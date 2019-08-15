https://static.news.ru/photo/4e0eabac-bf6e-11e9-b213-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Эвакуация была объявлена в немецком городе Кёльн после обнаружения снаряда времён Второй мировой войны.

Примерно 8,6 тысяч человек покинули район, сообщается на сайте местной администрации. Инцидент произошёл на строительной площадке, где рабочие нашли британскую бомбу весом 250 килограммов.

Сотрудники экстренных служб оцепили зону в радиусе 500 метров от находки. К вечеру планируется обезвредить боеприпас.

Ранее News.ru писал, что более 16 тысяч человек эвакуировали во Франкфурте-на-Майне из-за бомбы времён Второй мировой войны. Неразорвавшийся боеприпас весом в 500 кг был обнаружен во время строительных работ, которые ведутся неподалёку от Европейского центрального банка. Поблизости также расположены железнодорожный вокзал, полицейский участок, дом для престарелых и другие здания.