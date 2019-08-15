Эвакуация была объявлена в немецком городе Кёльн после обнаружения снаряда времён Второй мировой войны.
Примерно 8,6 тысяч человек покинули район, сообщается на
Сотрудники экстренных служб оцепили зону в радиусе 500 метров от находки. К вечеру планируется обезвредить боеприпас.
Ранее News.ru писал, что более 16 тысяч человек эвакуировали во Франкфурте-на-Майне из-за бомбы времён Второй мировой войны. Неразорвавшийся боеприпас весом в 500 кг был обнаружен во время строительных работ, которые ведутся неподалёку от Европейского центрального банка. Поблизости также расположены железнодорожный вокзал, полицейский участок, дом для престарелых и другие здания.