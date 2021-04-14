Турчинов назвал «позором и унижением» решение Зеленского по Донбассу

https://static.news.ru/photo/0d4392e6-9d1f-11eb-8456-96000091f725_660.jpg Александр Турчинов Фото: Александр Турчинов/facebook.com

Глава центрального штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что решение главы государства Владимира Зеленского об отводе войск с позиций в Донбассе было «позорным и унизительным» для страны.

С удивлением прочитал интервью Зеленского TIME, где президент заявил, что не надо было освобождать Шумы и другие населённые пункты в Донбассе в связи с тем, что там были потери наших воинов. Хочу напомнить действующему президенту, что в 2014 году были освобождены 2/3 Донбасса. После 2015 года мы использовали тактику пошагового наступления, при каждой возможности освобождая хотя бы небольшой населённый пункт, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

По его словам, после заключённого в 2020 году перемирия украинская армия потеряла много военных из-за снайперского и артиллерийского огня, но ВСУ были лишены возможности «адекватно реагировать на провокации». Как результат, Украина после Нового года понесла значительно больше потерь, чем во время освобождения территорий ранее.

Позорно и унизительно вместо того, чтобы освобождать родную землю, — отводить войска и обсуждать «инспектирования» наших позиций террористами и российскими наёмниками, — заявил Турчинов.

Он также осудил «срыв» Зеленским гособоронзаказа, а также заморозку денежного обеспечения военным и увеличения оборонного потенциала. По мнению Турчинова, украинские власти постоянно твердят про отказ от военного решения конфликта в Донбассе, чтобы «в Кремле ничего такого не заподозрили и не обиделись».

Как сообщал NEWS.ru, бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что в случае эскалации конфликта на Донбассе украинцев ждёт катастрофа. По словам экс-парламентария, события будут происходить «быстро и кроваво». Украина, подчеркнула Савченко, может потерять всё, если не научится управлять государством.