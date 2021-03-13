Трёх медиков в Норвегии госпитализировали с тромбом после укола AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/d4c21fba-8413-11eb-b83b-96000091f725_660.jpg Фото: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Трое медицинских работников доставлены в больницу в Норвегии. У них обнаружили тромбы после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

Эту информацию подтвердили в Норвежском институте здравоохранения. Там отметили, что в настоящий момент эти люди лечатся в стационаре.

Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьёзных случаях образования тромбов у трёх молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре, — передаёт газета Aftenposten.

Ранее стало известно, что вакцинацию препаратом AstraZeneca временно прекратили семь стран: Болгария, Дания, Италия, Исландия, Норвегия, Румыния и Таиланд. При этом в большинстве стран, получивших вакцину, продолжают её применение и не намерены отказываться от препарата.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжить вакцинацию AstraZeneca, поскольку её польза превышает негативные данные. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) заявили, что проводится рассмотрение всех случаев образования тромбов и других осложнений после введения вакцины. При этом число возникновения тромбов не превышает их число в популяции людей, не поставивших прививку: во всём ЕС было зафиксировано 30 таких случаев на почти 5 млн получивших вакцину.