Трубоукладчик «Академик Черский» начал удаляться от Калининграда

https://static.news.ru/photo/95daedec-3614-11eb-9087-fa163e074e61_660.jpg Фото: LIM HOCK WU/marinetraffic.com

Российский трубоукладчик «Академик Черский» отправился на запад. До этого судно находилось в Калининградской области, следует из отчёта системы по отслеживанию кораблей Vesselfinder.

Скорость объекта 5,8 узла в час (10,74 км/ч), он идёт по акватории Балтийского моря. «Академик Черский» планирует вести работы по строительству газовой магистрали «Северный поток — 2». В качестве времени прибытия указывается 06:00 5 декабря 2020 года, передаёт Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH). Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG намерен 5 декабря возобновить прокладку трубопровода.

Накануне расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете. Ограничения предлагались двумя версиями документа — и подготовленной в сенате, и подготовленной в палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали и внесли в окончательный проект оборонного бюджета.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Ранее NEWS.ru сообщал, что санкции США не способны помешать завершению проекта «Северный поток — 2» и Вашингтону необходимо признать это, считает старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава.