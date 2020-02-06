Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agenc/Global Look Press

Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила о третьем случае заражения коронавирусом, выявленном в стране.

По словам специалистов, вирус пациент подхватил не на территории королевства. Эксперты устанавливают, с кем контактировал заражённый. Его изолировали от общества, для предотвращения возможного дальнейшего распространения вируса приняты «надёжные меры инфекционного контроля».

Ранее МИД КНР раскритиковал решения ряда авиакомпаний отказаться от выполнения рейсов в страну. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства назвала их необдуманными и нерациональными, писал NEWS.ru.

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