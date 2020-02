По словам специалистов, вирус пациент подхватил не на территории королевства. Эксперты устанавливают, с кем контактировал заражённый. Его изолировали от общества, для предотвращения возможного дальнейшего распространения вируса приняты «надёжные меры инфекционного контроля».

Update on #coronavirus :



A further patient in England has tested positive for coronavirus bringing the total number of cases in the UK to three. The individual did not acquire this in the UK.



Full statement from Professor Chris Whitty, @CMO_England :

