Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила о третьем случае заражения коронавирусом, выявленном в стране.
По словам специалистов, вирус пациент подхватил не на территории королевства. Эксперты устанавливают, с кем контактировал заражённый. Его изолировали от общества, для предотвращения возможного дальнейшего распространения вируса приняты «надёжные меры инфекционного контроля».
Ранее МИД КНР раскритиковал решения ряда авиакомпаний отказаться от выполнения рейсов в страну. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства назвала их необдуманными и нерациональными, писал NEWS.ru.