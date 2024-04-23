Стало известно, что Трамп называл Украину «частью России» WSJ: Трамп называл Украину «частью России» и жаловался на коррупцию в Киеве

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Экс-президент США Дональд Трамп в разговорах с европейскими лидерами называл Украину «частью России», сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным газеты, он также жаловался на поддержку Киева со стороны Вашингтона.

В издании отметили, что миллиардер многократно критиковал Украину за коррумпированность. Кроме того, он скептически относился к программе помощи Киеву администрацией действующего президента США Джо Байдена, называя ее спонсированием конфликта.

Ранее сообщалось, что Трамп поддержал спикера палаты представителей Майка Джонсона и хранил молчание в день обсуждения законопроекта о финансовой помощи Украине, 20 апреля. Таким образом бывший американский лидер отказался оказывать давление на республиканцев. Кроме того, он разместил в своих соцсетях сообщение, в котором заявил о важности «выживания и мощи Украины» для США и поинтересовался, почему страны Европы не предоставляют Киеву больше денег.

До этого палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Киев получил $61 млрд, Тель-Авив — $26,38 млрд, а Тайбэй на «противостояние коммунистическому Китаю» — $8,12 млрд.