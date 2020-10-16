Тихановская провела встречу с главами МИД трёх стран ЕС

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Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы.

Стороны обсуждали так называемый народный ультиматум, который экс-кандидат поставила президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Главы МИД поддержали продолжение давление на белорусскую власть. Они пообещали, что санкции будут усилены.

Во время встречи был поднят вопрос переноса или бойкота Чемпионата мира по хоккею с шайбой, который должен пройти в Минске в 2021 году. Это предлагается сделать в знак протеста против репрессий действующей власти Белоруссии по отношению к спортсменам.

Светлана поблагодарила представителей Литвы, Латвии и Эстонии за то, что их страны уже ввели свой расширенный список санкций, — цитирует RNS пресс-службу Тихановской.

NEWS.ru писал, что бывший кандидат на пост президента Белоруссии потребовала у Лукашенко покинуть свой пост, остановить насилие на улицах, а также освободить всех политических заключённых. Если этот ультиматум не будет выполнен к 25 октября, тогда Тихановская пообещала устроить в стране национальную забастовку.

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв назвал ультиматум оппозиционерки актом политического терроризма.

В белорусской столице и в других городах уже третий месяц не прекращаются акции протестов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская.