Телеканал «112 Украина» заявил о цензуре из-за слов Медведчука про Путина

https://static.news.ru/photo/2868ebdc-bd4d-11ea-81f8-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: kremlin.ru

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 2 июля 2020 заявил о проведении внеплановой проверки телеканала «112 Украина». Формальным поводом для ревизии стало цитирование публикации нардепа Незалежной и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, считают сотрудники издания.

На своём официальном сайте ведомство заявило : «в своём комментарии Виктор Медведчук положительно оценивает инициативы российского президента [Владимира Путина] в международной политике и выражает оптимизм по их реализации», передаёт портал «112».

Виктор Медведчук комментирует статью президента РФ Владимира Путина, опубликованную в американском журнале The National Interest, вызвавшую огромный резонанс и широко освещавшуюся как в мировых, так и в украинских средствах массовой информации, — подчеркнули в «112».

По словам сотрудников СМИ, телеканал лишь доносит до жителей Украины актуальные новости, которые могут комментировать парламентарии Незалежной. Случай с Медведчуком — не исключение. Резонансные статьи требуют реакции самого издания. Политик стал единственным автором детального и подробного анализа работы Владимира Путина.

Мы продолжим информировать наших зрителей по всей актуальной повестке дня, не боясь запугиваний со стороны Нацсовета, — резюмировал гендиректор «112 Украина» Егор Бенкендорф.

«112 Украина» назвал проверку Нацсовета актом цензуры карательного органа власти, показавшего в очередной раз предвзятое отношение к данному СМИ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Верховная рада Украины, после предложения главы государства Владимира Зеленского, уволила 3 июля 2020 года Якова Смолия с должности руководителя Нацбанка Незалежной. Решение принято большинством депутатов (поддержали 286 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов).

Смолий, занимавший свой пост с марта 2018-го, 1 июля написал заявление об отставке. Решение он объяснил постоянным «политическим давлением» на регулятор. Документ составлен на имя президента. Члены правления Нацбанка заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности финансовой организации.