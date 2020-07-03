Телеканал «112 Украина» заявил о цензуре из-за слов Медведчука про Путина

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 2 июля 2020 заявил о проведении внеплановой проверки телеканала «112 Украина». Формальным поводом для ревизии стало цитирование публикации нардепа Незалежной и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, считают сотрудники издания.
На своём официальном сайте ведомство
Виктор Медведчук комментирует статью президента РФ Владимира Путина, опубликованную в американском журнале The National Interest, вызвавшую огромный резонанс и широко освещавшуюся как в мировых, так и в украинских средствах массовой информации, — подчеркнули в «112».
По словам сотрудников СМИ, телеканал лишь доносит до жителей Украины актуальные новости, которые могут комментировать парламентарии Незалежной. Случай с Медведчуком — не исключение. Резонансные статьи требуют реакции самого издания. Политик стал единственным автором детального и подробного анализа работы Владимира Путина.
Мы продолжим информировать наших зрителей по всей актуальной повестке дня, не боясь запугиваний со стороны Нацсовета, — резюмировал гендиректор «112 Украина» Егор Бенкендорф.
«112 Украина» назвал проверку Нацсовета актом цензуры карательного органа власти, показавшего в очередной раз предвзятое отношение к данному СМИ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Верховная рада Украины, после предложения главы государства Владимира Зеленского, уволила 3 июля 2020 года Якова Смолия с должности руководителя Нацбанка Незалежной. Решение принято большинством депутатов (поддержали 286 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов).
Смолий, занимавший свой пост с марта 2018-го, 1 июля написал заявление об отставке. Решение он объяснил постоянным «политическим давлением» на регулятор. Документ составлен на имя президента. Члены правления Нацбанка заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности финансовой организации.
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