Сын российского миллиардера и ветерана КГБ стал членом Палаты лордов

Евгений Лебедев является единственным уроженцем России, ставший пэром Англии — в конце ноября королева пожаловала ему титул барона Сибирского и Хэмптонского. Стоит отметить, что рекомендацию в его отношении вынес премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Лебедев является владельцем медиахолдинга, издания которого неоднократно публиковали материалы в поддержку Джонсона.
Новоиспечённый член Палаты лордов родился в Москве, но в семилетнем возрасте вместе с отцом переехал в Лондон. Его отец Александр Лебедев ныне известен как бизнесмен, миллиардер и общественный деятель. Он является выпускником Краснознамённого института КГБ СССР, с 1984 по 1992 год служил в КГБ и в Службе внешней разведке, занимаясь вопросам предотвращения утечки капитала за рубеж, при этом с 1987 года он работал в советском посольстве в Лондоне. Уволившись в запас, занялся предпринимательской деятельностью.
Как ранее писал NEWS.ru, Соединённое Королевство стремится наладить сотрудничество с народом РФ, но после инцидента в Солсбери сделать это будет нелегко, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, например, Москва демонстрирует «тревожное» поведение на фоне недавнего увеличения активности её кораблей и авиации вблизи границ Великобритании.