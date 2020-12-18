Сын российского миллиардера и ветерана КГБ стал членом Палаты лордов

https://static.news.ru/photo/13a42b42-412f-11eb-9ce4-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/carolecadwalla

Английский предприниматель российского происхождения Евгений Лебедев стал пожизненным членом Палаты лордов Великобритании. Об этом сообщила сотрудника издания The Guardian Кэрол Кэдволладр.

Она опубликовала в Twitter видео присяги, которую приносит Лебедев. В соответствии с регламентом, он заявил о верности британской королевской семье.

Я искренне заявляю, что буду верен и предан Её Величеству королеве Елизавете, её наследникам и преемникам, в соответствии с законом, — заявил Лебедев, принося присягу.

December 17, 2020. Lord Lebedev of Hampton & Siberia takes his seat in the House of Lords. pic.twitter.com/lqnp8NWvfL — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) December 17, 2020

Евгений Лебедев является единственным уроженцем России, ставший пэром Англии — в конце ноября королева пожаловала ему титул барона Сибирского и Хэмптонского. Стоит отметить, что рекомендацию в его отношении вынес премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Лебедев является владельцем медиахолдинга, издания которого неоднократно публиковали материалы в поддержку Джонсона.

Новоиспечённый член Палаты лордов родился в Москве, но в семилетнем возрасте вместе с отцом переехал в Лондон. Его отец Александр Лебедев ныне известен как бизнесмен, миллиардер и общественный деятель. Он является выпускником Краснознамённого института КГБ СССР, с 1984 по 1992 год служил в КГБ и в Службе внешней разведке, занимаясь вопросам предотвращения утечки капитала за рубеж, при этом с 1987 года он работал в советском посольстве в Лондоне. Уволившись в запас, занялся предпринимательской деятельностью.

Как ранее писал NEWS.ru, Соединённое Королевство стремится наладить сотрудничество с народом РФ, но после инцидента в Солсбери сделать это будет нелегко, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, например, Москва демонстрирует «тревожное» поведение на фоне недавнего увеличения активности её кораблей и авиации вблизи границ Великобритании.