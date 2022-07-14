СМИ: Вакарчук попал под обстрел при выступлении перед ВСУ в Донбассе

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Святослав Вакарчук

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал под артиллерийский обстрел в Донецкой области, куда прибыл для концерта перед силами ВСУ, пишет Telegram-канал «Обозреватель». Обстоятельства обстрела не сообщаются.

Фронтмен группы «Океан Эльзы» попал под артиллерийский обстрел, однако, несмотря на опасность, все равно провел для защитников мини-концерт, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Вакарчук вошел в список артистов, журналистов и работников культуры Украины, которым, возможно, будет запрещён въезд в Россию сроком на 50 лет. Официального подтверждения списка со стороны правоохранительных органов РФ не поступало. Помимо Вакарчука в списке оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»), Николай Серга («Орёл и решка»), Андрей Бедняков («Орёл и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода и Андрей Данилко, а также актриса Мила Сивацкая («Последний богатырь»).