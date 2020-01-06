https://static.news.ru/photo/476b00d2-3257-11ea-9a52-fa163e074e61_660.jpg Николя Саркози Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции в октябре 2020 года. Предварительные слушания пройдут в июне 2020-го. Об этом сообщил ТАСС.

Кассационный суд Франции отклонил ходатайство экс-президента против дальнейшего рассмотрения дела.

Отмечается, что Николя Саркози станет первым бывшим президентом, которого будут судить по такому обвинению.

Следствие полагает, что бывший президент Франции пытался через своего адвоката Тьерри Эргоза получить секретную служебную информацию от бывшего генерального прокурора Кассационного суда Жильбера Азибера. Предполагается, что Николя Саркози пытался через них вернуть свои записи, которые конфисковали во время расследования нелегального финансирования избирательной кампании экс-президента Франции, писал NEWS.ru ранее.