https://static.news.ru/photo/b4751c2a-4270-11ea-99a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

В Берлине Административный суд вынес решение о закрытии хостела City Hostel, расположенного в здании посольства Северной Кореи.

Являющаяся оператором гостиницы компания EGI, которая арендует у дипломатического представительства КНДР помещение, имеет право подать апелляцию на решение суда, отмечает Süddeutsche Zeitung.

Das Hostel auf dem GelÃ¤nde der nordkoreanischen Botschaft in Berlin-Mitte muss nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts in der deutschen Hauptstadt schlieÃen. https://t.co/SwgWONo41D — DW Deutsch (@dw_deutsch) January 28, 2020

Ранее Европейский союз, руководствуясь введёнными в отношении Пхеньяна санкциями ООН, запретил совершать сделки с недвижимостью при диппредставительствах КНДР. Это было сделано для того, чтобы не снабжать страну валютой, которая может быть использована в финансировании ядерной программы. В 2018 году власти столицы ФРГ потребовали закрыть хостел.

После этого компания-оператор обратилась в суд с жалобой. По утверждению представителей EGI, с весны 2017 года компания не платит Пхеньяну за аренду помещения, а, значит, не нарушает санкций. Суд решил, что нарушением постановления Евросоюза является уже сам факт использования здания на территории посольства Северной Кореи.

Как писал NEWS.ru, в январе 2020 года Вашингтон в очередной раз расширил санкции против Пхеньяна. Ограничительные меры были введены в отношении компаний Korea Namgang Trading Corp и Beijing Sukbakso. Первая из них отвечала за экспорт рабочих из Северной Кореи с целью получения дохода для правительства КНДР или правящей партии. Вторая компания, в свою очередь, способствовала деятельности первой.