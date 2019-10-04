https://static.news.ru/photo/38717524-e816-11e9-b52e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот informator.dp.ua/facebook.com

Около двухсот студентов экстренно отселены из общежития Национального технического университета в Днепре. Причиной стал провал грунта под зданием.

Сообщение об инциденте поступило вечером 5 октября. На место незамедлительно прибыли спасатели. Они зафиксировали просадку на углу в районе расположенной на первом этаже аптеки.

Провал был размером 3×2 м и глубиной около 1,5 м, сообщили в пресс-службе регионального управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В целях безопасности в общежитии отключили электричество, газ и воду. В образовавшийся провал засыпали 25 кубометров земли и 10 кубометров бетона. Однако дальнейшие действия пока не определены. Из-за угрозы обрушения людям приближаться к зданию запрещено.

Ранее в Москве, как писал News.ru, в районе одной из стройплощадок возникла угроза обрушения здания. Там произошёл обвал грунта.