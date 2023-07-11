Страны Прибалтики открыли воздушное пространство для НАТО Эстония, Латвия и Литва открыли воздушное пространство для самолетов НАТО

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Во время саммита НАТО в Вильнюсе Эстония, Латвия и Литва приняли декларацию об открытии своего воздушного пространства для военной деятельности союзников по НАТО, сообщило литовское Минобороны. Документ подписали министры военных ведомств трех стран Прибалтики.

Союзникам предоставляется возможность без ограничений использовать воздушное пространство стран Балтии для мер сдерживания, усиленного дежурства и проведения масштабных учений, — говорится в сообщении литовского Минобороны.

Саммит НАТО проводится с 11 по 12 июля. Ключевой темой повестки дня станет оказание военной помощи Украине. В то же время участники мероприятия не планируют обсуждать вопрос вступления страны в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отметился критикой в адрес НАТО, так как вопросы, касающиеся его страны, представители Альянса решили обсуждать без участия киевской делегации.