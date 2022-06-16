Статусный вопрос: получат ли «желто-голубые» зеленый свет в ЕС? В Брюсселе обсудят европерспективы Украины, Молдавии и Грузии. Некоторые игроки в ЕС не стремятся предоставить им официальный статус стран-кандидатов

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global look Press

В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия вынесет официальную рекомендацию по заявкам Украины, Молдавии и Грузии о предоставлении им статуса стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. Кишинев и Тбилиси «постучались» в ЕС 3 марта — спустя три дня после Киева. Никогда еще Брюссель не рассматривал заявки с такой скоростью. Обычно на это уходит 15–18 месяцев, но украинский конфликт круто поменял расклады. В отношении Украины почти нет сомнений, что Еврокомиссия рекомендует признать ее кандидатом. А вот дальше дело за европейскими лидерами, которые на следующей неделе обсудят вопрос на заседании Европейского совета. Может ли оно преподнести сюрпризы? Какие игроки выступают против кандидатуры Киева? Что дальше ждет Украину, если она станет страной — кандидатом на членство в ЕС? NEWS.ru узнал, что говорят об этом в кулуарах Брюсселя.

Европейская комиссия опубликует свое заключение по заявкам Украины, Молдавии и Грузии в эту пятницу. На нынешнем этапе я не могу делать предположений о том, какой она будет. Еврокомиссия даст оценку, имеют ли эти республики право на получение статуса стран-кандидатов. А уже затем члены ЕС будут принимать решения о дальнейших шагах — запускать ли процесс присоединения или предпринимать что-то еще. Если будет политическая воля всех 27 государств, то нет никаких препятствий для того, чтобы Украина стала кандидатом. Но этот статус — только первый шаг. За ним следует процесс переговоров, — пояснил NEWS.ru спикер по вопросам иностранных дел и политики безопасности Еврокомиссии Петер Стано.

В том, что оценка Еврокомиссии будет положительной, по крайней мере в отношении Украины, сомнений почти нет. Об этом ранее сообщало издание Politico со ссылкой на источники в Брюсселе. По словам Стано, сам по себе вооруженный конфликт на территории государства не может стать формальным препятствием для одобрения кандидатского статуса.

В ЕС входит, например, Кипр, чья северная часть была оккупирована Турцией в результате вооруженного конфликта. То есть речь фактически идет о замороженном территориальном споре. Другое дело, что его урегулированием занималась ООН, а общины греков и турок-киприотов ведут диалог, в том числе при посредничестве ЕС. Шрамы остались и на Западных Балканах. Тем не менее заявки на вступление в ЕС подали Сербия и Косово, хотя Белград не признает провозглашение косовской независимости и рассматривает его как сепаратизм. Это тоже своего рода нерешенный конфликт. В случае с Украиной ситуация беспрецедентная. И мы определенно не хотим импортировать вооруженные конфликты в ЕС. Однако надеемся, что эту ситуацию удастся разрешить к тому времени, когда Украина будет соответствовать требованиям членства, — говорит Петер Стано.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Представитель Еврокомиссии напоминает, что кандидатам на вступление в ЕС предстоит выполнить определенные процедуры: провести реформы, приспособить национальное законодательство к европейскому.

Это занимает определенное время. Вы не можете принять какой-то закон за пару недель. На все формальные, бюрократические процедуры может уйти несколько лет, — признал пресс-секретарь Еврокомиссии в беседе с NEWS.ru.

Многие европейские дипломаты, рассматривая перспективы членства Украины, отмечают «слишком медленный темп продвижения Западных Балкан в ЕС», пишет Politico. Та же Северная Македония была объявлена страной-кандидатом в 2005 году, Черногория получила приглашение в 2008-м, Сербию и Албанию признали кандидатами в 2009-м. Кроме того, Турция больше 20 лет обивает пороги ЕС.

Требования к Украине будут не менее строгими. Европейские регламенты предписывают очень предметные переговоры по разным трекам. Если что-то не удается, идет откат назад, — напоминает Politico. — В преддверии саммита некоторые лидеры ЕС собираются выставить Киеву дополнительные условия или вовсе предложить ему некие альтернативные варианты взамен кандидатского статуса.

Как раз сейчас в Европейском Совете председательствует Франция, чей президент Эммануэль Макрон еще в начале мая выдвинул идею «европейского политического сообщества». Пока хозяин Елисейского дворца и сам не может внятно объяснить, в чем ее смысл. По его задумке, в этот политический клуб без жестких рамок могла бы, к примеру, войти как Британия, покинувшая ряды ЕС, так и Украина, мечтающая туда вступить. Мол, такое «промежуточное решение» было бы для Киева куда полезней, нежели членство в Евросоюзе, которого. по оценкам Макрона, «придется ждать не меньше десяти лет».

Кстати, концепцию «половинчатого пути» в Киеве восприняли болезненно. «Никакие альтернативы европейской интеграции Украины не будут для нас приемлемыми», — заявил по горячим следам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Как ожидается, на предстоящем саммите лидеров ЕС Париж продолжит продвигать свою идею.

Фото: Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press Эммануэль Макрон

Между тем в распоряжение агентства Bloomberg попала дипломатическая депеша, которая выдает критический настрой Дании в отношении украинской заявки. «Украине еще предстоит фундаментально улучшить свои законы и институты, прежде чем претендовать на кандидатский статус», — считают в датской делегации.

То же самое NEWS.ru подтвердили собеседники в Брюсселе, близкие к переговорному процессу.

С одной стороны, шансы Украины велики, учитывая ситуацию и общий настрой. С другой, некоторые страны колеблются. И это вовсе не Венгрия, у которой есть разногласия с Киевом по поводу прав венгерского меньшинства. Именно Венгрия, Чехия, Польша, Балтийские республики выступают как главные адвокаты расширения ЕС. А вот блок скандинавских, северных стран традиционно весьма сдержан в том, чтобы на данном этапе принимать новичков. Я могу назвать Нидерланды, Данию, Швецию. Это вопрос менталитета и собственных высоких стандартов. Думаю, они с радостью исключили бы из Евросоюза некоторые государства, которые, по их мнению, не дотягивают до планки, — рассказал NEWS.ru чиновник из Еврокомиссии, согласившийся пообщаться анонимно.

По его информации, «до недавнего времени и у Германии были колебания в отношении Украины». Но с учетом последних событий Берлин все больше склоняется к тому, чтобы поддержать Киев. Politico также сообщает о возможном вето со стороны Португалии.

В общем, если хотя бы один член ЕС выступит против, нам придется искать другие пути, продолжать обсуждение и старый добрый поиск компромиссов, — заключил собеседник NEWS.ru.

А что же насчет Молдавии и Турции? Каковы их шансы получить карт-бланш по ускоренной процедуре?

На этот счет есть разные мнения. Большинство в ЕС все же склоняются к тому, что Украина находится в особенной ситуации. И не только из-за нынешнего конфликта, но также в силу того, что в 2014 году мы подписали с Киевом Соглашение об ассоциации. Оно приблизило Украину к европейским стандартам гораздо больше, чем Молдавию. Мы не уверены, что Кишинев при прежней администрации сделал хотя бы полшага на пути к реформам. Правда, с приходом к власти проевропейского президента и премьера прогресс налицо, — подтвердили NEWS.ru в Еврокомиссии.

В Брюсселе признают, что немало внутриполитических проблем и в Грузии, отделяющих ее от заветного статуса.

Если объективно посмотреть, как эти страны продвигаются в сторону демократических реформ и насколько они приблизились к ЕС на базе действующих Соглашений об ассоциации, то я бы сказал, что Украина — на первом месте, Молдавия — вторая и Грузия — третья. Но у нас не существует первой, второй или третьей скоростей для кандидатов, — заключил собеседник NEWS.ru в Брюсселе.

Поэтому Еврокомиссии еще предстоит решить, поместить ли все три республики в одну «корзину» или повременить с предоставлением некоторым из них статуса страны-кандидата. Ну, а о чем договорятся (или не договорятся) на следующей неделе лидеры стран ЕС, предугадать и вовсе нельзя.