Starbucks задумался о продаже бизнеса в одной из ведущих стран Европы The Times: Starbucks может продать бизнес в Великобритании

Фото: Thomas Campean/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская сеть кофеен Starbucks может продать бизнес в Великобритании на фоне сильной конкуренции и изменившихся потребительских предпочтений после пандемии, сообщает The Times. Руководство компании уже обратилось в консалтинговое агентство Houlihan Lokey для содействия в поиске покупателя британского бизнеса.

Starbucks попросила консалтинговую компанию Houlihan Lokey оказать содействие в рассмотрении потенциальных вариантов покупки ее британской сети, в которую входит более тысячи кофеен и около 4 тысяч сотрудников, — передает The Times.

Отмечается, что в стране около 300 точек находятся в ведении Starbucks и выплачивают гонорары материнской компании, а остальные контролируются через франшизу. Наибольшую конкуренцию американской компании представляют Pret A Manger, Tim Hortons и Costa, а также «тысяча других» независимых операторов.

В конце мая сеть Starbucks объявила о ликвидации российского юридического лица «Кофе Сирена» и уходе из России. Сотрудников при этом обещали сократить в течение трех месяцев.

Позднее сообщалось, что основатель компании Pinskiy & Co Антон Пинский завершает сделку по приобретению Starbucks в России. После этого он планирует занять порядка 90 помещений сети и разместить в ней альтернативный общепит без использования указанного бренда.