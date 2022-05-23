Starbucks уходит из России Starbucks ликвидирует российское юрлицо и уходит из России

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская сеть кофеен Starbucks ликвидирует российское юридическое лицо «Кофе Сирена» и уходит из России, пишет «Коммерсант». По данным издания, сотрудники компании будут сокращены в течение трёх месяцев.

Starbucks ликвидирует юрлицо в России «Кофе Сирена», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Starbucks приостановит бизнес и работу кофеен в России, включая поставки сырья. По словам главы компании Кевина Джонсона, все кофейни временно прекратят работу на территории России в связи с ситуацией на Украине. Тогда же депутат Мособлдумы Сергей Маликов сообщил, что американскую сеть кофеен можно будет заменить отечественным аналогом с названием «Zaварка». По его мнению, российские бренды сейчас находятся на достойном уровне и готовы заменить зарубежных производителей.