Стало известно об уничтожении шести истребителей ВСУ Fighterbomber: российские военные уничтожили шесть истребителей ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские летчики атаковали аэродром в Миргороде и уничтожили шесть истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Telegram-канал Fighterbomber. Минобороны России эту информацию не комментировало.

На кадрах, опубликованных Fighterbomber, видно, как были уничтожены шесть самолетов Су-27. Они могли выпускать ракеты по Крыму и приграничным территориям России.

Ранее этот Telegram-канал показал видео перехвата истребителя F-16 Вооруженных сил Дании российским Су-27 над Калининградской областью. Минобороны России эту информацию не комментировало.

30 июня в Сети появилось видео того, как Boeing E-3A Sentry, принадлежащий Люксембургу, приблизился к границе Белоруссии со стороны Польши. Судя по карте, воздушное судно пролетало над городом Люблин, который находится в 75 километрах напрямую и в 170 — по автодороге от Бреста. Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале отметил, что данный Boeing приблизился к границе Белоруссии во второй раз — первый такой случай был 29 июня.

29 июня самолет Bombardier Challenger 650 появился у берегов Румынии над Черным морем. Судя по данным Flightradar24, воздушное судно пролетало вблизи города Констанца. Котенок уточнил, что Bombardier Challenger 650 принадлежит НАТО и был переоборудован для радиоэлектронной разведки.