Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры на Украине Мэр Хмельницкого сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: t.me/dsns_telegram

Инфраструктурный объект оказался поврежден этим утром в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин в соцсетях. Известно, что в ночь на воскресенье, 25 февраля, в нескольких регионах страны работали сирены воздушной тревоги. Помимо этого, сообщалось о взрывах в Хмельницкой и Киевской областях.

Работали силы ПВО. В результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры, — говорится в сообщении главы города.

Несколькими днями ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Полтаве и Кропивницком на Украине. Местные паблики также сообщали, что воздушная тревога была объявлена на территории всей страны.

17 февраля взрывы прогремели в Харькове и Херсоне. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов призвал жителей региона спрятаться в укрытиях. Глава областной администрации Запорожской области Иван Федоров заявил о взрыве в селе Натальевка и повреждении инфраструктуры в регионе.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе прозвучали взрывы, сработала система противовоздушной обороны. Жителей призвали соблюдать информационную тишину, не снимать и не публиковать в Сети фото и видео.