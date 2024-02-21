Стало известно, кто может быть причастен к убийству перебежчика Кузьминова Times: в Испании проверяют «русскую мафию» на причастность к смерти Кузьминова

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Летчик Максим Кузьминов

Полиция Испании не исключает, что к убийству бывшего российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет ВС РФ на Украину, причастны «русская мафия» или российские разведслужбы, сообщает The Times. По данным издания, правоохранительные органы изучают эту версию.

Испанская полиция расследует, играли ли русская мафия и разведслужбы Москвы роль в смерти Максима Кузьминова, и стало ли им известно о его нахождении в Испании из-за того, что он пользовался услугами проституток и регулярно участвовал в драках, — пишет The Times.

По данным El Mundo, Кузьминов мог получить государственную защиту в Испании как политический беженец. Официального подтверждения этой информации нет. Газета отмечает, что обстоятельства прибытия россиянина в Испанию до сих пор не известны. Как долго он пробыл в королевстве, также остается тайной.

Ранее издание The New York Times сообщило, что два сотрудника испанской полиции подтвердили смерть летчика в провинции Аликанте. Тело пилота было опознано сотрудниками правоохранительных органов. Изрешеченный пулями труп Кузьминова был найден в прибрежном городе Вильяхойоса.

До этого факт смерти пилота подтвердил представитель украинского Главного управления разведки Андрей Юсов. Кузьминову предлагали остаться на Украине, уточнил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, на территории страны летчика могли бы защитить.

В августе 2023 года Кузьминов угнал вертолет Ми-8 для его передачи ВСУ, а также, вероятно, расправился с двумя членами экипажа — бортовым техником Никитой Кирьяновым и штурманом Хушбахтом Турсуновым.