Стало известно, когда Хорватия сможет принять туристов из России

https://static.news.ru/photo/9921abd8-99e5-11ea-bd51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

Российские туристы смогут попасть в Хорватию при нынешнем развитии ситуации с эпидемией коронавируса, скорее всего, ближе к концу лета. Такое мнение высказал посол России в Загребе Анвар Азимов.

По его словам, туристическая отрасль страны должна начать восстановление не раньше середины июня. Однако первыми туристами станут сами хорваты и жители соседних государств — Словении, Италии, Германии.

С учётом заинтересованности хорватской стороны в наших туристах, думаю, к концу лета эти ограничения будут сняты, и наши туристы будут иметь возможность посетить Хорватию, — цитирует Азимова РИА Новости.

Одним из главных условий он назвал наличие регулярных рейсов из Москвы.

По данным посольства, Хорватию посещает от 120 до 150 тысяч российских туристов в год. Почти все они отдыхают на Адриатическом побережье страны и тратят в 2-3 раза больше денег, чем граждане других государств. В общей сложности в страну приезжают порядка 18-19 млн туристов.

Ранее NEWS.ru писал, что Ассоциация туроператоров России обратилась к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой с просьбой облегчить турпоездки по стране после отмены региональных ограничений. Для этого предложено снизить себестоимость туров и выделить субсидии на компенсацию коммунальных расходов объектов размещения.