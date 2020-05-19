Стало известно, когда Хорватия сможет принять туристов из России

Российские туристы смогут попасть в Хорватию при нынешнем развитии ситуации с эпидемией коронавируса, скорее всего, ближе к концу лета. Такое мнение высказал посол России в Загребе Анвар Азимов.
По его словам, туристическая отрасль страны должна начать восстановление не раньше середины июня. Однако первыми туристами станут сами хорваты и жители соседних государств — Словении, Италии, Германии.
С учётом заинтересованности хорватской стороны в наших туристах, думаю, к концу лета эти ограничения будут сняты, и наши туристы будут иметь возможность посетить Хорватию, — цитирует Азимова РИА Новости.
Одним из главных условий он назвал наличие регулярных рейсов из Москвы.
По данным посольства, Хорватию посещает от 120 до 150 тысяч российских туристов в год. Почти все они отдыхают на Адриатическом побережье страны и тратят в 2-3 раза больше денег, чем граждане других государств. В общей сложности в страну приезжают порядка 18-19 млн туристов.
Ранее NEWS.ru писал, что Ассоциация туроператоров России обратилась к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой с просьбой облегчить турпоездки по стране после отмены региональных ограничений. Для этого предложено снизить себестоимость туров и выделить субсидии на компенсацию коммунальных расходов объектов размещения.