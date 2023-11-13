Стало известно, какие ограничения войдут в 12-й пакет санкций против России Боррель: 12-й пакет антироссийских санкций коснется экспорта алмазов и нефти

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Еврокомиссия представит новый пакет антироссийских санкций в среду, 15 ноября, сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета на уровне глав МИД. По его словам, которые приводит ТАСС, в него войдут ограничения, направленные против алмазного экспорта РФ, а также меры по ужесточению потолка цен на нефть.

Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также меры против обхода санкций, — сообщил Боррель.

Проект нового пакета санкций необходимо согласовать на плановом заседании Еврокомиссии, добавил глава дипслужбы. После этого документ будет передан на утверждение Совету Евросоюза.

Ранее США пригрозили санкциями Китаю. Вашингтон намерен ввести ограничения, если Пекин начнет помогать России в рамках специальной военной операции. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, Китай также пообещал расширить в перспективе доступ к своему рынку американских фирм. Это делается в рамках стабилизации экономических связей, уточнила Йеллен.