Стало известно, как ВС РФ ослабляют ВСУ в Харьковской области Марочко: ВС РФ ослабляют ВСУ точечными ударами под Купянском

Фото: МО РФ

Российские силы наносят точечные удары по объектам ВСУ на Купянском направлении, ослабляя боевой потенциал группировки противника в Харьковской области, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, которые приводит РИА Новости, уже нарушена военная логистика в нескольких направлениях.

За несколько последних суток нарушена военная логистика к северу и северо-востоку от Харькова, — сообщает эксперт.

Ссылаясь на собственные источники он отмечает, что российские войска ведут огонь по передовым позициям и военным объектам, расположенным вблизи линии боевого соприкосновения. Так, в районе населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск поражены скопления живой силы и техники противника, в окрестностях Купянска — военные ретрансляторы, а в населенном пункте Горяное в Харьковской области — база тылового обеспечения украинских войск.

Ранее в Минобороны России сообщили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил на Купянском направлении авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции пункт управления украинских войск. Такие «умные» фугасные боеприпасы позволяют наносить меткие удары, не входя в зону поражения ПВО противника.