Российские военные разгромили пункт управления ВСУ «умными» бомбами МО: Су-34 уничтожил под Купянском пункт управления ВСУ бомбами с УМПК

Фото: МО РФ

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил на Купянском направлении авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции пункт управления украинских войск, сообщила пресс-служба Минобороны России. Такие «умные» фугасные боеприпасы позволяют наносить меткие удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

Экипаж бомбардировщика Су-34 выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели. После выполнения боевого задания истребитель-бомбардировщик успешно вернулся на аэродром базирования. По докладу разведки, цель была успешно поражена, — уточнили представители министерства.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал NEWS.ru, что поставляемые ВСУ американские умные бомбы — планирующие снаряды GLSDB — могут использоваться для попыток ударить по глубокому российскому тылу. Для борьбы с этими снарядами, по мнению эксперта, вполне эффективны комплексы «Тор-М2» и «Бук-М3».

До этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время посещения Киева заявила, что американские высокоточные реактивные снаряды GLSDB «уже в пути» на Украину, так что не исключено, что Киев получил их 31 января. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи Украине объявлялось в начале прошлого года.