В США подтвердили передачу Киеву GLSDB Нуланд: высокоточные снаряды GLSDB для Украины уже в пути

Американские высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути на Украину, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге во время посещения Киева. По ее словам, которые приводит издание «Страна», США продолжают оказывать поддержку Украине.

США продолжают оказывать Украине поддержку, в том числе новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb, которые уже едут на фронт, — сказала она.

Ранее издание Politico сообщало, что Киев может получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже 31 января. Передача должна была пройти в рамках анонсированных в 2023 году поставок. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи Украине объявлялось в начале прошлого года.

Между тем, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отправка GLSDB Киеву свидетельствует о том, что США не хотят добиваться скорейшего завершения конфликта на Украине. По его словам, такой шаг Белого дома можно расценивать как определенную реакцию на катастрофу российского Ил-76, сбитого, как утверждает Минобороны РФ, украинскими военнослужащими. Вместо того чтобы признать преступление ВСУ, США, подчеркнул дипломат, направляют им новую смертоносную продукцию.