Стало известно, что будет с памятником Освободителям Риги после сноса Мэр Стакис заявил, что памятник Освободителям Риги после сноса будет уничтожен

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Памятник Освободителям Риги

Памятник Освободителям Риги после сноса будет уничтожен, заявил в эфире телеканала LTV мэр города Мартиньш Стакис. В июле власти Латвии отказались передать России монумент, установленный в городе в 1985 году. Предположительная стоимость работ по демонтажу и утилизации монумента оценивалась в €2–3 млн.

Комплекс памятника будет снесен по частям. Поскольку Музей оккупации не признал ни одну из них художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован, — сказал Стакис.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России». По его мнению, он утратил первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне.

9 и 10 мая жители Риги устраивали памятные акции у памятника Освободителям, расположенного в парке Победы. В ответ власти распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные у монумента, а позже оградили его.

12 мая сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Инициаторы принятия законопроекта заявили, что образ и символика советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.