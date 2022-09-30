Стало известно, что обсудят главы МИД Армении и Азербайджана в Женеве Главы МИД Армении и Азербайджана обсудят в Женеве текст мирного соглашения

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов

Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов 2 октября в Женеве начнут обсуждение текста мирного соглашения между двумя странами, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения страны. Он добавил, что вопрос о статусе Карабаха от мирного соглашения необходимо отделить.

Один из подходов таков, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном нужно отделить от нагорно-карабахского вопроса. В мирном договоре ссылки на вопрос статуса Нагорного Карабаха может и не быть. Мы считаем, что Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга, — сказал Пашинян.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что и Азербайджан, и Армения стремятся к миру и процветанию, а этого невозможно достичь, находясь в конфликте с соседями. Об этом свидетельствует в том числе и то, что каждое обострение обстановки на границе Азербайджана и Армении, каждое использование неприемлемой одной из сторон терминологии или попытки входа новых участников тормозят переговорный процесс, но после паузы он возобновляется.

Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян заявил, что Ереван настроен конструктивно, хочет установления мира на Южном Кавказе и ждет того же от Азербайджана.