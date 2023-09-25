США выделят Польше кредит на $2 млрд на модернизацию обороны Госдеп США объявил о кредите на $2 млрд для Польши на модернизацию обороны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американские власти предоставят Польше заем в размере $2 млрд на модернизацию обороны, объявили в Госдепе. Ожидается, что это укрепит восточный фланг Североатлантического альянса.

В ведомстве отметили, что Варшава продемонстрировала свою «непоколебимую приверженность укреплению региональной безопасности посредством крупных инвестиций в оборонные расходы».

Польша является верным союзником США, и безопасность Польши жизненно важна для коллективной обороны восточного фланга НАТО, — говорится в сообщении Госдепа.

При этом $60 млн из общей суммы кредита правительство США предоставит Польше в рамках FMF (Foreign Military Financing). Средства пойдут на срочные закупки оборонных товаров и услуг из Соединенных Штатов.

Ранее Минобороны Польши обвинило Белоруссию в атаках на границу между странами. Варшава считает, что Минск таким образом хочет дестабилизировать ситуацию и «поставить под угрозу» безопасность поляков.

До этого политолог Алексей Макаркин усомнился, что влияние Польши на мировой арене в ближайшем будущем вырастет. Он указал на усложнившиеся отношения Варшавы с Киевом.