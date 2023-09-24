Польша обвинила Белоруссию в атаках на границу между странами Минобороны Польши обвинило Белоруссию в атаках на границу между странами

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Минобороны Польши обвинило Белоруссию в атаках на границу между странами, сообщается в заявлении министерства в соцсети X (ранее Twitter). Варшава считает, что Минск хочет дестабилизировать ситуацию и «поставить под угрозу» безопасность поляков.

Благодаря усилению польской армии на границе план России и Беларуси провалился, — указано в заявлении.

17 сентября глава страны Александр Лукашенко на выступлении, приуроченному ко Дню народного единства, заявил, что белорусы являются самой миролюбивой нацией в мире. Он добавил, что никакой войны в современных условиях на территории Белоруссии не будет.

При этом в случае необходимости страна «станет Брестской крепостью» и будет биться до последнего солдата, заверил президент.

В рамках выступления он также отметил, что Белоруссия не собирается вмешиваться в жизнь соседних государств. Однако президент добавил, что в случае агрессии против республики она не будет «рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий».

15 сентября Лукашенко в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Россия, Белоруссия и КНДР могут подумать о сотрудничестве «на троих». Он подчеркнул, что у Белоруссии в отношениях с КНДР найдется «кусок работы» с учетом тех проблем, которые существуют.