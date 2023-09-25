Политолог рассказал, усилится ли влияние Польши на мировой арене Политолог Макаркин: влияние Польши не вырастет на мировой арене в будущем

Фото: Jakob Ratz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Влияние Польши на мировой арене вряд ли в ближайшем будущем вырастет, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Он также сообщил, что отношения Киева и Варшавы в последнее время усложнились.

Я бы не стал утверждать, что влияние Польши как-то вырастет на мировой арене в ближайшее время, Америка продолжает активно сотрудничать с Германией и такая политика продолжится, по крайней мере до выборов 2024 года. Если же к власти придет Трамп, ситуация может серьезно поменяться, — заявил Макаркин.

Он также добавил, что несмотря на поддержку со стороны Польши в конфликте с Россией, украинцы ранее вели политику антипольского характера, поэтому сейчас их отношения в каких-то моментах обострились. Кроме того, Варшава не станет поддерживать неонацистские заявления со стороны Киева, и продолжит высказывать в подобных случаях, если они повторятся. В подобных вопросах для Польши никаких ограничителей нет, отметил политолог. Также одной из причин отдаления Польши от Украины являются предстоящие парламентские выборы, которые будут очень непростыми.

Спорные моменты, можно даже сказать конфликты двух государств никуда не исчезли, просто были отодвинуты на второй план. С одной стороны для аграриев Польши Украина остается серьезным конкурентом, с другой стороны они заинтересованы в новых территориях, — считает Макаркин.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак ранее обвинил украинских олигархов в возникновении скандала вокруг зерна. По его словам, они планировали продавать свое зерно в Польше, что вредно для экономики страны. Блащак предложил предпринимателям найти другие рынки.