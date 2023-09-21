Польша отправила Украину продавать зерно на другие рынки Минобороны Польши: Украине следует продавать свое зерно на других рынках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские олигархи спровоцировали скандал вокруг зерна, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио. По его словам, украинские олигархи хотели продавать свое зерно на территории Польши. Он подчеркнул, что они должны были заниматься его дистрибуцией на тех рынках, которые должны его продавать, а вовсе не на польском рынке. Блащак назвал действия украинских олигархов «вредными для Польши».

Спор с Украиной касается интересов украинских олигархов. Украинские олигархи хотели бы продавать зерно на польской территории. Мы защищаем польских фермеров, — сказал министр.

Ранее Польша, Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз украинского зерна, говядины, свинины, баранины, птицы, яиц, овощей, меда, семян подсолнечника и вина. Соответствующее решение было принято несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать ограничения.

После этого киевские власти обратились во Всемирную торговую организацию с исками против названных государств. Разбирательства будут проводиться несмотря на то, что длительное время Польша, Словакия и Венгрия оказывали Киеву военную помощь.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал шаг Украины смешным. По его словам, Киев жалуется на Варшаву лишь за то, что она защищает интересы своих фермеров.