СМИ уличили Бербок в готовности отказаться от поддержки Украины Spectator: ФРГ признала, что перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа

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ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа. Такое признание сделала немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок. Об этом в статье для журнала Spectator написала Катя Хойер. По её словам, немецкий министр сыграла на руку главе российского государства Владимиру Путину, попросив Канаду вернуть турбину для газопровода «Северный поток».

Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила журналистам, что её команда пыталась убедить канадцев вернуть турбину России, поскольку «в противном случае мы не сможем получать газ и впоследствии помогать Украине, так как будем иметь дело с крупными социальными волнениями». Такая риторика играет на руку Путину, — подчеркнула Хойер.

Автор публикации считает, что немецкое правительство не в состоянии скрыть панику перед надвигающимся энергетическим кризисом. До сих пор остаётся неясным, хватит ли стране газа, чтобы пережить зиму.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что специально выбрала утрированную формулировку о бунтах немцев из-за нехватки российского газа. Дипломат пояснила, что подразумевала целый ряд вопросов, который связан с отказом Германии от эмбарго на газ из России. По её словам, Берлин не может себе позволить себе резко отказаться от российских поставок природного газа