СМИ: полиция мешает протестующим в Берлине собираться

https://static.news.ru/photo/01f409ba-ead8-11ea-b57a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Zeitz/Global Look Press

Спорадические митинги противников ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), продолжаются 30 августа 2020 года в Берлине. Местные силовики мешают участникам акций собраться, заявил представитель городской полиции.

В районе площади Гроссер Штерн около 2 тысяч граждан предприняли попытку вновь организовать митинг, но они не соблюдали меры безопасности — не держали дистанцию в 1,5 м. Поэтому акцию прервала полиция. Несколько человек задержали, — передаёт РИА Новости со ссылкой на стражей порядка.

Остальные протестующие собираются в других районах столицы ФРГ, в том числе у Бранденбургских ворот. Представитель полиции заявил, что там идёт согласованное мероприятие с участием нескольких сотен человек. Безопасность на акциях протеста обеспечивают 200 полицейских, накануне в столице работали почти 3 тысячи стражей порядка, некоторых из которых мобилизовали из соседних регионов.

В отличие от протеста 29 августа на следующий день на улицы Берлина вышло намного меньше недовольных. Число активистов колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер жёстко раскритиковал радикально настроенных протестующих, которые вечером 29 августа 2020 года после митинга забрались на ступени здания Рейхстага. По его словам, действия граждан являются «ударом в сердце» демократии Германии.

Политик отметил, что жители республики имеют право мирно собираться, но попросил соотечественников не идти на поводу у «врагов демократии и у политических подстрекателей», пытающихся использовать протесты в корыстных целях. Президент страны подчеркнул, что силовики, оказавшиеся в непростой ситуации, действовали в высшей степени рассудительно.

Акция протеста против мер по борьбе с коронавирусом прошла в Берлине накануне. Некоторые из митингующих держали в руках российские флаги, а в какой-то момент толпа стала хором скандировать «Путин!». На вопрос «почему?» митингующие ответили, что Путин «может надавить» на Трампа. Пользователи соцсетей обсуждают поведение митингующих в Берлине, которые скандировали лозунг «Путин!». Россиян и удивило, и рассмешило такое поведение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов Берлина задержали несколько десятков человек в ходе акции протеста против ограничений, вызванных коронавирусом. На улице Унтер ден Линден, где находится российское посольство, произошли столкновения с полицией.