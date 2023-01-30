СМИ: канцлер ФРГ следит за оплошностями главы МИД Бербок Bild: ведомство канцлера ФРГ фиксирует оплошности главы МИД Бербок

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Несмотря на отсутствие публичной критики, ведомство канцлера ФРГ Олафа Шольца тщательно фиксирует оплошности главы МИД Анналены Бербок. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на осведомленные источники. В последнее время глава немецкой дипломатии давала поводы для недовольства собой.

В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются, — рассказал собеседник издания.

Источники издания также рассказали, что Шольц придерживается принципа не говорить плохо о своих министрах, независимо от степени своего раздражения. При этом вслед за ошибками чиновников следуют определенные уроки.

Так, издание рассказало, что в сентябре 2022 года Бербок призвала к скорейшему решению вопроса поставок танков Украине. После этого у главы внешнеполитического ведомства состоялся «серьезный разговор» с ведомством канцлера и уже в следующем интервью дипломат была более сдержанна.

Также несколько дней назад Бербок в интервью французскому ТВ сообщила, что Берлин не будет блокировать поставки немецких танков на Украину. При этом окончательное решение, по данным издания, тогда принято не было и слова дипломата вызвали «бурное» недовольство.

Кроме того, между канцлером и главой МИД возникали и другие разногласия, например, из-за поездки Шольца в Китай и по поводу планировавшегося заседания франко-германского кабинета министров. Бербок отказалась участвовать в последнем из-за семейного отпуска, хотя Шольц настаивал на ее участии. В результате мероприятие отменила французская сторона.

24 января Анналена Бербок в ходе заседания ПАСЕ сказала, что страны Европы «ведут войну против России» и призвала государства ЕС делать больше для поддержки Украины. Ее слова были подвергнуты жесткой критике с разных сторон.

В частности, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал разъяснений от Бербок. По его словам, главе МИД следует тщательно обдумывать то, что она говорит.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что послу ФРГ в России следует прояснить позицию Министерства иностранных дел Германии о статусе страны в конфликте на Украине.