СМИ: более 90 португальцев заразились коронавирусом на одной вечеринке

Организованная в нарушение карантина вечеринка в Португалии завершилась выявлением COVID-19 как минимум у 90 гостей.
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Коронавирус выявили у 90 человек, посетивших вечеринку или связанных с её участниками.
Португальский министр здравоохранения Марта Темидо после инцидента напомнила гражданам, что опасность заражения сохраняется, а массовые мероприятия запрещены до сих пор.
Как писал NEWS.ru, режим чрезвычайного положения перестал действовать в Португалии 2 мая, а с 4 мая началось смягчение карантина. С момента выявления коронавируса в республике заразились более 39 тысяч португальцев, погибли 1530.
В конце мая страна открылась для туристов.
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