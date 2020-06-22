СМИ: более 90 португальцев заразились коронавирусом на одной вечеринке

https://static.news.ru/photo/d2558654-b47f-11ea-8c30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организованная в нарушение карантина вечеринка в Португалии завершилась выявлением COVID-19 как минимум у 90 гостей.

По информации ТАСС, мероприятие прошло в городе Лагуш в спортивном клубе, арендованном для семейного торжества на семь человек. Когда на вечеринку пришло более 100 гостей, руководство клуба вызвало полицию — в Португалии разрешены собрания с участием не более 20 человек.

Коронавирус выявили у 90 человек, посетивших вечеринку или связанных с её участниками.

Португальский министр здравоохранения Марта Темидо после инцидента напомнила гражданам, что опасность заражения сохраняется, а массовые мероприятия запрещены до сих пор.

Как писал NEWS.ru, режим чрезвычайного положения перестал действовать в Португалии 2 мая, а с 4 мая началось смягчение карантина. С момента выявления коронавируса в республике заразились более 39 тысяч португальцев, погибли 1530.

В конце мая страна открылась для туристов.