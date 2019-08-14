https://static.news.ru/photo/cb0a5548-beab-11e9-917c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

Слушания по делу об аресте активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре 2019 года.

Принадлежащие российской компании акции оператора газопровода «Голубой поток» (BSPC) и задолженность её голландских «дочек» были арестована Окружным судом Амстердама по инициативе «Нафтогаза» в мае 2018 года.

Киев настаивает на том, чтобы эти активы были переданы ему в счёт погашения долга в $2,6 млрд, который образовался после вынесения решения Стокгольмским арбитражем по спору о транзите.

Украинская сторона добивается принудительного исполнения этого решения, несмотря на о, что оно было обжаловано российской компанией. Дело об оспаривании решения арбитража будет слушаться предположительно в сентябре-октябре 2020 года, сообщает РБК .

Ранее News.ru писал, что суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили апелляционные жалобы «Газпрома» на исполнение решений Стокгольмского арбитража.