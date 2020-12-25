Слова Зеленского о возможности войны с РФ на Украине назвали бредом

https://static.news.ru/photo/fb7bfe18-46f7-11eb-9311-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency

Пустой риторикой и попыткой попиариться счёл рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о возможности «нападения» РФ президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Ранее Зеленский заявил, что в случае «нападения» России со стороны Крыма ситуация для его страны станет крайне тяжёлой. Он подчеркнул, что, если такое произойдёт, на Украине «все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины».

Это пустая риторика, и вероятность войны очень маленькая. Я думаю, что большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией. Даже по официальным опросам на Украине, её жители плохо относятся к российским властям, но не к самим гражданам России. В этой ситуации я не представляю, как Зеленский сможет мобилизовать жителей Украины на войну с Россией, — подчеркнул Охрименко в беседе с НСН.

Он добавил, что «мода» на войну на Украине прошла, оставшись только в украинской политике.

«Я не знаю, зачем Зеленский это сказал, ведь сейчас стрельба прекратилась. Да, есть масса вопросов и нюансов, но там нужно просто решать проблему развода войск, а все эти заявления, по-моему, просто бред», — отметил президент Центра.

Ранее Зеленский заявил, что обязательно поговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным, если решение вопроса о встрече советников лидеров «нормандского формата» продолжит затягиваться. Пока же, по его словам, у него нет предмета для разговора с Путиным.