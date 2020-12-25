Зеленский сообщил, в каком случае позвонит Путину

https://static.news.ru/photo/3fba811c-468a-11eb-8a60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обязательно поговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным, если решение вопроса о встрече советников лидеров «нормандского формата» продолжит затягиваться. Пока же, по его словам, у него нет предмета для разговора с Путиным.

Если продолжатся задержки со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно, — заявил он в интервью журналу «Фокус».

По его словам, встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» (Украина, ФРГ, Франция, РФ) должна была пройти в декабре, однако она так и не состоялась.

Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится, — отметил Зеленский.

По словам украинского лидера, после этой встречи Киев «будет готовить план урегулирования в Донбассе со всеми датами». Он также отметил, что минские договорённости привязаны к санкциям против России и просто так из них выйти нельзя. На вопрос о возможном нападении России на Украину Зеленский ответил, что даже не хочет представлять эту ситуацию. По его словам, в этом случае начнётся «большая война» и мобилизованы будут все — и мужчины, и женщины.

Как президент Украины я должен решать с Путиным все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же я считаю, что должен быть диалог вроде «нормандского формата», так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не затрагиваем в «нормандском формате» — ни вопрос заложников, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо про Донбасс. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет, — сказал Зеленский.

Как писал NEWS.ru, накануне Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлевается на год, до 31 декабря 2021 года.

Закон об особом статусе Донбасса украинский парламент принял в 2014 году, однако норму так и не ввели в действие. В 2018 году Верховная рада продлила его действие до конца 2019 года, а после встречи «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года действие закона продлили до 31 декабря 2020-го.