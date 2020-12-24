Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

https://static.news.ru/photo/c9286750-45ce-11eb-afac-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлевается на год.

Возвращено с подписью президента, — сообщается на сайте Верховной рады.

Закон об особом статусе региона продлевает до 31 декабря 2021 года возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Закон об особом статусе Донбасса украинский парламент принял в 2014 году, однако норму так и не ввели в действие. В 2018 году Верховная рада продлила его действие до конца 2019 года, а после встречи «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года действие закона продлили до 31 декабря 2020-го.

Как писал NEWS.ru, ранее советник по информационной политике делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет пролонгирован без включения «формулы Штайнмайера».

«Формулу Штайнмайера» участвующие в урегулировании конфликта стороны подписали 1 октября 2019 года после почти четырёх лет обсуждений. Документ назван в честь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Согласно положениям «формулы», в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, получивших особый статус, должны пройти выборы. Если ОБСЕ признает результаты голосования, статус приобретёт постоянную юридическую силу.