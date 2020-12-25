Зеленский рассказал, что станет с Украиной в случае «большой войны» с РФ

https://static.news.ru/photo/c85e38de-46a7-11eb-9272-fa163e074e61_660.jpg Фото: APUkraine/twitter.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения» России со стороны Крыма ситуация для его страны станет крайне тяжёлой.

Он подчеркнул, что если такое произойдёт, на Украине «все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины». При этом украинский лидер заявил, что даже не хочет представлять подобное развитие событий. В беседе с изданием он выразил надежду, «что это невозможно».

В противном случае будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины, — сказал Зеленский в интервью изданию «Фокус».

При этом он отметил, что для населения Украины подобная ситуация будет очень тяжёлой. По его мнению, в России это прекрасно понимают.

Кроме того, 25 декабря Зеленский заявил, что Киев не может выйти из Минских соглашений, касающихся Донбасса. Накануне глава государства подписал закон, согласно которому особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлевается на год.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обязательно поговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным, если решение вопроса о встрече советников лидеров «нормандского формата» продолжит затягиваться. Пока же, по его словам, у него нет предмета для разговора с Путиным.