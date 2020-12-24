Зеленский сказал, что Киев не может покинуть соглашения по Донбассу

https://static.news.ru/photo/a8e9db10-4680-11eb-8309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украина не может выйти из Минских соглашений, касающихся Донбасса. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Накануне глава государства подписал закон, согласно которому особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлевается на год.

Минские соглашения были разработаны в 2015 году для урегулирования конфликта в Донбассе, который начался за год до этого. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Минские соглашения среди прочего подразумевают прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. И Киев, и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении указанных пунктов.

Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договорённостей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел, — процитировал Зеленского журнал «Фокус».

Как писал NEWS.ru, ранее советник по информационной политике делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет пролонгирован без включения «формулы Штайнмайера».