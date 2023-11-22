Сладков: не стоит обольщаться слабостью Украины

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Сладков призвал в своем Telegram-канале не обольщаться слабостью Украины. По его словам, Запад не оставит «своих вассалов в трусах». В пример приводит заявление о том, что Берлин выделит Киеву помощь на €1,3 млрд.

Не стоит обольщаться слабостью Украины. Запад не оставит своих вассалов в трусах <...>. Подчеркиваю: нам необходимо иметь в виду сильного врага, составляя свои планы. Если будет слаб — справимся быстрее, — пишет журналист.

Ранее о выделении Украине военной помощи на €1,3 млрд сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. В список поставок войдут, в частности, еще четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды. В общей сложности Берлин пообещал Киеву 12 установок IRIS-T SLM.

Наряду с этим в США предрекают ряд трудностей американскому правительству в случае продолжения помощи Украине. По словам первого заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс, без увеличения бюджетных расходов администрация страны не сможет позволить себе поддерживать поставки военной техники на прежнем уровне.

Между тем военный корреспондент Андрей Руденко считает, что голова президента Украины Владимира Зеленского падет вслед за Авдеевкой. На это, по его словам, указывает активность «иностранных гостей» в украинской столице.